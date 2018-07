Reckitt supera Bayer com proposta de US$1,4 bi pela Schiff

A proposta, que supera a de 1,2 bilhão de dólares da Bayer, abre uma possível guerra de preços pela Schiff, cuja carteira de vitaminas e suplementos nutricionais é atraente para empresas que buscam fontes estáveis de crescimento.

A oferta da Reckitt avalia a Schiff em cerca de 3,6 vezes sua previsão de vendas anuais para 2013 --a empresa está no topo dos negócios da indústria de remédios sem prescrição médica.

Mas isso faria com que a Reckitt entrasse no mercado global de vitaminas e suplementos de 30 bilhões de dólares pela primeira vez, complementando sua força em outras áreas no ramo de saúde.

O analista Andrew Wood, da Bernstein, disse que o acordo faz sentido estratégico para a Reckitt.

"Isso é particularmente verdadeiro devido ao excelente histórico da Reckitt em rapidamente extrair grandes sinergias de grandes empresas adquiridas", disse.

(Por Michael Erman, Soyoung Kim e Ben Hirschler)