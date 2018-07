Reclamações contra telefonia móvel crescem em SP, diz Procon As reclamações de consumidores no Estado de São Paulo contra as maiores operadoras de telefonia móvel do país cresceram em agosto, mesmo com o compromisso firmado pelas empresas de melhorar a qualidade dos serviços e do atendimento após uma dura sanção aplicada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em julho.