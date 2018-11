Recolhidos 62 usuários de crack no Jacarezinho, Rio A Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio recolheu hoje 62 usuários de crack no Jacarezinho, favela da zona norte que abriga o maior número de consumidores da droga no Rio e é considerada uma das principais Cracolândias do País. Os 54 adultos e as 8 crianças ou adolescentes foram encaminhados para triagem e avaliação do grau de dependência química. Crianças e adolescentes com alto grau de dependência são obrigados a se internar para tratamento em unidades da prefeitura.