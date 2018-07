Recomeça julgamento de acusados de matar cinegrafista O julgamento dos acusados de matar o cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, recomeçou nesta segunda-feira, 05, no Rio de Janeiro, no 3ª Tribunal do Júri da capital. O juiz Murilo Kieleling já ouviu duas testemunhas de acusação: o tenente-coronel do 5º Batalhão da Polícia Militar, Luiz Henrique Marinho Pires, e o comissário da Polícia Civil e técnico em explosivos, Eduardo Fasulo Cataldo.