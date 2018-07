Recomeçam buscas por monomotor desaparecido no RJ As buscas pelo monomotor desaparecido no início da noite da última terça-feira no Rio de Janeiro recomeçaram nesta quinta-feira. O avião, modelo Piper PA-46 de prefixo PT FEM, decolou do aeroporto de Jacarepaguá, zona oeste do Rio, com destino ao aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, mas o contato com a torre de controle foi perdido. Duas pessoas estavam a bordo. O avião era pilotado por Fernando Rubinho Lopes, de 36 anos, e o passageiro foi identificado como sendo Francisco Fernandes.