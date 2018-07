Recomeçam obras de transposição do São Francisco

Com o fim do recesso do 2º Batalhão de Construção e Engenharia do Exército nesta segunda-feira, 7, serão retomadas as obras do projeto de transposição do Rio São Francisco, segundo informações da Agência Brasil. Desde junho de 2007, os militares executam trabalhos de topografia e construção de uma barragem e dois canais de aproximação do rio com as estações de bombeamento, na região de Cabrobó (PE). Em dezembro do ano passado, uma liminar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1-1) chegou a suspender as obras, até o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir pela continuidade do projeto.