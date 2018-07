Recomendação de demissão de diretor da ANS foi unânime A Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu por unanimidade recomendar a demissão de Elano Rodrigues de Figueiredo do cargo de diretor de Gestão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), após o jornal O Estado de S.Paulo revelar que ele omitiu do currículo público a informação de ter atuado a favor do plano de assistência médica Hapvida. Figueiredo pediu exoneração do cargo nesta quinta-feira, 03.