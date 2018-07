Recompensa por escravo foragido seria de R$ 1,5 mil Para ajudar o leitor a estimar quanto custariam hoje os produtos e serviços que aparecem nas páginas de antigamente, o portal do acervo do Estado terá uma calculadora com conversor de moedas. A ferramenta usa como referência o valor de venda em banca do jornal e considera as reformas monetárias ao longo da história - nove a partir de 1942.