Recompensa por paradeiro de 'viúva' sobe para R$ 11 mil

O apelido tem origem no tipo de crime que cometeu. Os machos das aranhas da espécie conhecida como viúva-negra morrem após a relação sexual com a fêmea e Heloísa é acusada de assassinar diversos homens com quem teve relacionamentos amorosos.

Ela foi condenada a mais de 36 anos de prisão pela 19ª Vara Criminal e responde a outro processo por dois assassinatos e tentativa de um terceiro, na 1ª Vara Criminal. Heloísa também está na lista dos procurados da Interpol, à qual 188 países tem acesso.