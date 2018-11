''Reconciliação com raízes africanas é boa para o Brasil'' Para o representante da Unesco no Brasil, Vincent Defourny, a reconciliação do País com suas "origens africanas" é fundamental para um "salto no desenvolvimento" econômico e social. O belga, de 50 anos, define a publicação da História Geral da África em português como sua "menina dos olhos". A primeira edição terá 8 mil exemplares e parte deles será enviado para países africanos de língua portuguesa.