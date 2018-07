Reconhecimento tardio

No momento, todo o esforço do governo está concentrado na própria sobrevivência, que passa pela aprovação pelo Congresso das medidas de ajuste fiscal. Os petistas sempre estiveram convencidos, nem que fosse por simples conveniência eleitoral, da excelência da “nova matriz econômica” que passou a ser imposta no segundo mandato de Lula para substituir o “liberalismo” herdado do governo FHC. Para combater os efeitos da crise de 2008 e valendo-se dos cofres do governo cheios até a boca graças a uma conjuntura favorável, o governo petista exorbitou na gastança, investindo pesadamente em programas sociais de grande visibilidade e na facilitação do acesso da classe média ampliada a bens de consumo, além de um amplo e extremamente seletivo programa de desonerações fiscais e substanciais financiamentos do BNDES a grupos econômicos nacionais eleitos como futuros “campeões”. Foi bom enquanto durou.

À “nova matriz econômica” faltava a essencial sustentabilidade que só poderia ser garantida pelo respeito aos fundamentos da economia de mercado, apesar da inconformidade dos “progressistas” para quem a solução de todos os problemas depende primordialmente do Estado. Assim, a âncora do projeto petista de perpetuação no poder abusou dos estímulos ao consumismo, negligenciando investimentos em bens sociais muito mais importantes para a qualidade de vida da população pobre, como saúde, educação, mobilidade urbana, etc. Hoje, a “nova classe média” já não tem facilidade de acesso a eletrodomésticos, automóveis, viagens – sem falar em casa própria – e ainda sofre com a precariedade dos bens sociais. O resultado óbvio é que, muito antes de Dilma ter decretado a falência do modelo econômico que defendera ainda durante a campanha reeleitoral, a esmagadora maioria do povo brasileiro já havia se convencido de sua incompetência – a do modelo e a dela. Até a última vez em que foram ouvidos em pesquisas de opinião, apenas 7% ou 8% dos brasileiros aprovavam o desempenho da presidente.

Finalmente, Dilma resolveu falar a verdade, mesmo que atenuada pela ressalva marota de que a atual crise foi provocada “tanto por razões fiscais internas como por aquelas relacionadas ao quadro externo”. Mas essa tomada de consciência, que obviamente requer que a presidente adote uma nova política, talvez tenha ocorrido tarde demais. Dilma não poderá fazer nada sozinha ou contando apenas com meia dúzia de colaboradores. Ela precisa de apoio político. Mas já não pode contar nem com o partido que a elegeu. Mais preocupados em salvar a própria pele, fazendo média com os movimentos sociais filopetistas, os correligionários de Dilma, inclusive seu ex-mentor Lula da Silva, criticam o que chamam de “política econômica atual” – que não é uma “política”, mas uma tímida tentativa de ajuste das contas públicas.

Os partidos que sobraram na base governista estão cada vez mais arredios, preocupados apenas em garantir sua parte no assalto ao aparelho estatal que Dilma liberou na tentativa desesperada de conseguir algum apoio tanto para o ajuste fiscal quanto para barrar qualquer tentativa de impeachment.

Cada vez mais isolada, Dilma provavelmente não poderá dar consequência prática à tomada de consciência tardia a que se permitiu na ONU, mesmo na hipótese remota de que ela saiba o que fazer para repor a economia nos trilhos.