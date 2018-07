Reconstituição da morte de Eloá acontecerá após alta de Nayara

A morte da garota Eloá, de 15 anos, complicou ainda mais a situação criminal de Lindemberg Fernandes Alves, de 22 anos, o ex-namorado da jovem que a manteve em cárcere privado por quase 101 horas. Segundo o delegado Luiz Carlos dos Santos, seccional de Santo André, Lindemberg seria autuado em flagrante por três tentativas de homicídio, mas, agora, responderá por homicídio doloso e duas tentativas de homicídio, além de cárcere privado e periclitação de vida. A morte cerebral de Eloá foi anunciada na noite de sábado e a polícia diz ter certeza de que os tiros que mataram e feriram Nayara foram disparados pela arma calibre 32 de Alves. O exame do IML, no entanto, só deve ocorrer nesta segunda, 20. Veja também: Órgãos de Eloá beneficiarão até oito pessoas Lindembergue: ‘Não tenho nada a perder' Nayara conta perfil do sequestrador Lindembergue é autuado por 5 crimes e será ouvido Segundo perito, primeiro tiro teria sido dado por Alves na cabeça de Eloá À frente da negociação, uma rotina insone Confira cronologia do seqüestro Seqüestro em Santo André é o mais longo registrado em SP Galeria de fotos do seqüestro Santos contou em entrevista coletiva que Lindemberg, além de atirar contra Eloá e Nayara, disparou contra um sargento da Polícia Militar que coordenava as negociações na segunda-feira, dia de início do cárcere privado. O policial, no entanto, não foi atingido. O seqüestrador está preso no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros (CDP), na zona oeste da capital. A polícia tenta descobrir agora se um tiro foi mesmo disparado por Lindemberg no interior do apartamento de Eloá antes de o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) invadir o local. Segundo o seccional, o depoimento de Nayara é fundamental para esclarecer essa dúvida. A adolescente, que deve permanecer internada por mais dez dias, será ouvida quando obtiver alta. "Ela pode esclarecer várias dúvidas, principalmente em relação a forma como ele agiu, a decisão que tomou em dar o tiro." Assim que ela for ouvida será feita a reconstituição do crime. Uma certeza da polícia é que ele foi o autor dos disparos que matou Eloá e feririam Nayara. "Estamos tranqüilo em relação a autoria do crime", afirmou o delegado titular do 6º Distrito Policial de Santo André, Sérgio Luditza. Ele tem duas razões para crer nisso. A primeira é que a arma de Alves comporta seis cápsulas de munição. No dia da invasão, porém, ela estava carregada com cinco balas, sendo que quatro estavam vazias e uma estava picotada. "Ele atirou, mas a munição falhou." O outro motivo é que os cinco policiais do Gate utilizavam uma pistola ponto 40 na hora invasão. O tiro disparado por eles partiu de uma espingarda calibre 12 que estava carregada com munição de borracha. "A olho nu podemos dizer que as balas retiradas da virilha de Eloá e da face de Nayara são calibre 32, mas a perícia dará a certeza", disse o delegado seccional. A polícia deve amanhã os projéteis retirados dos corpos das meninas. As armas dos policiais (pistolas, espingarda e submetralhadora) e um escudo, com marca de balas, foram encaminhadas para a perícia. Com a prisão foi em flagrante, explicou o delegado da seccional, o prazo para a conclusão do inquérito é de dez dias. A polícia ainda não sabe a procedência do revólver calibre 32 usado por Alves para atirar nas reféns porque ela não tem registro. No apartamento também havia uma espingarda calibre 22, que seria da família de Eloá. Até ontem, 18 pessoas já tinham prestado depoimento à polícia, incluindo os policiais que participaram da invasão do apartamento, Nayara, quando foi libertada do cativeiro - ela retornou ao local depois -, e os outros dois meninos que foram mantidos reféns e libertados no início do seqüestro.