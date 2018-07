Reconstituição de atropelamento de Rafael acaba em 5h A reconstituição do atropelamento do jovem Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães e do saxofonista Raul Mascarenhas, durou um pouco mais de cinco horas e terminou no final da madrugada de hoje, segundo informações da polícia. O túnel Zuzu Angel, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, foi fechado à meia-noite. Os irmãos da vítima acompanharam a reprodução simulada. A polícia deve ter acesso hoje ao laudo pericial que indicará a velocidade mínima do carro que matou o jovem, de 18 anos.