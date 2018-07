Reconstituição de morte de cantor é feita esta semana A Polícia Civil de Campinas (SP) realiza entre esta quarta, 17, e quinta-feira, 18, a reconstituição do assassinato do funkeiro Daniel Pellegrine, de 20 anos, o MC Daleste, morto com um tiro, em cima do palco, durante um show na periferia da cidade. O delegado de Homicídios, Rui Pegolo, anunciou nesta segunda-feira que o Instituto Médico-Legal (IML) conclui o laudo que aponta que a causa da morte do cantor foi anemia aguda, em decorrência da perda de sangue.