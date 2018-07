Reconstrução da Fonte Nova pode não sair

Exatos dois anos depois da tragédia que deixou sete mortos, vítimas da queda de uma parte do anel superior da arquibancada da Fonte Nova, em Salvador, o destino do estádio ainda é incerto. Apesar de ter sido apresentado pelo governo baiano como sede dos jogos da Copa do Mundo de 2014 na cidade, o estádio revitalizado pode não sair do papel.

O grupo português Lusoarenas apresentou, segunda-feira, um novo projeto de estádio multiuso, chamado Arena Salvador, que agradou ao executivo estadual e é apoiado pelos dois principais times da capital baiana, Vitória e Bahia. O projeto prevê um investimento de R$ 260 milhões para a construção do estádio com capacidade para 45 mil lugares, centro de convenções, anfiteatro e museu de cultura, além de 8 mil vagas para estacionamento de carros e 3 mil para ônibus.

O empreendimento será construído no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na região metropolitana, a pouco mais de dois quilômetros do aeroporto de Salvador. O terreno, de 800 mil metros quadrados, já estaria comprado. "As obras devem ser iniciadas no segundo semestre de 2010 e durar cerca de 30 meses", afirma Antonio Carlos Menezes, advogado do grupo português.

Para a viabilização do projeto, Bahia e Vitória se comprometeriam a mandar seus jogos na Arena Salvador por 30 anos. Depois disso, o estádio integraria o patrimônio dos clubes. "Esperamos que o projeto se inicie o mais rápido possível", diz, entusiasmado, o presidente do Vitória, Alexi Portela Júnior. "Bahia e Vitória estão juntos nesse projeto, a rivalidade é apenas dentro de campo", explica o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho.

O governador Jaques Wagner já avisou que não faz sentido Salvador ter dois estádios em condições de receber jogos da Copa, além dos já existentes Estádios do Barradão, do Vitória, e de Pituaçu, do governo estadual, que vem recebendo as partidas do Bahia e onde a seleção venceu o Chile, por 4 a 2, em setembro.

"Caso o investimento se confirme, o governo poderia dar um novo destino à Fonte Nova e investir os recursos que seriam aplicados no estádio (estimados em R$ 400 milhões) para melhorar ainda mais as condições da cidade para a Copa do Mundo", afirma Jacques Vagner. "Nossa prioridade, porém, continua sendo a revitalização da Fonte Nova."

O edital que define o projeto de demolição, construção, operação e manutenção do antigo estádio, além do regime de parceria público-privada a ser adotada na administração da Fonte Nova, foi lançado em 15 de outubro. As empresas interessadas têm até domingo para apresentar as propostas.

A identificação dos vencedores deve ser feita até 30 de dezembro e a demolição do estádio está prevista para iníciar em 28 de fevereiro. Segundo o cronograma, as obras devem estar concluídas até 31 de dezembro de 2012.