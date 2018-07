Reconstrução das mamas é prevista desde 1999

A portaria prevê a realização de uma plástica reconstrutiva com implante de uma ou duas próteses de silicone pós-mastectomia. O documento, no entanto, não deixa claro se a mulher teria direito de fazer a reconstrução imediatamente no ato cirúrgico da mastectomia ou não, mas frisa que esse procedimento proporciona um melhor efeito psicológico para a estética da mulher.

A portaria também não estipula prazos para que a reconstrução das mamas seja realizada. Estima-se que as mulheres demorem pelo menos dois anos para conseguir reconstruir as mamas na rede pública.

A Sociedade Brasileira de Mastologia entende que os dois procedimentos deveriam acontecer em um único ato cirúrgico. / F.B.