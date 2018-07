Record ganha audiência com suas novas novelas

Estudo feito nos dois horários de novelas da Record endossa o acerto do vice-presidente da emissora, Marcelo Silva: tanto Escrava Mãe como A Terra Prometida elevaram os índices de audiência em seus horários. Em 10 regiões metropolitanas mensuradas pelo Kantar Ibope há só uma oscilação negativa, sutil, em Campinas, onde a faixa de Escrava Mãe foi de 7 a 6,8 pontos. Em compensação, a trama acrescentou 38% de audiência em Belo Horizonte, 26% em Salvador, 15% em Porto Alegre, 14% em São Paulo e 13% no Rio. Os dados comparam os 36 primeiros capítulos com as 36 semanas anteriores à estreia. Já os 11 capítulos iniciais de Terra Prometida superam os primeiros das duas safras de Os Dez Mandamentos.

Injustiça. Marjorie Estiano ensaia com o diretor José Luiz Villamarim cenas de Beatriz, personagem que será atropelada e ficará paraplégica em Justiça, próxima série da Globo. Bailarina, ela suplicará ao marido, vivido por Cauã Reymond, que lhe conceda a eutanásia.

Jô Soares convidou e Fausto Silva topou na hora: o dono do Domingão será em breve entrevistado pelo dono dos fins de noite na Globo. O acerto foi feito pessoalmente entre os dois, na noite de sexta-feira, na casa de Fausto. Só falta agendar.

Murilo Benício, Alexandre Nero e Andréa Beltrão são nomes certos no elenco da novela que Lícia Manzo escreve para a faixa das 23h em 2017. O enredo retrata três épocas diferentes, mostrando como as decisões tomadas por alguém no passado afetam o destino de seus descendentes.

A antológica cena de Carolina Dieckmann raspando a cabeça na novela Laços de Família, por força da leucemia de sua personagem, Camila, tem data anunciada para ser exibida no canal Viva: 20 de agosto. Assim, o canal criou o evento “Reunião para chorar litros em #LaçosDeFamíliaNoVIVA” no Facebook, convocando os fãs da novela a se prepararem para acompanhar o tão aguardado momento.

Mesmo sem redes sociais, em 2000, a sequência teve enorme repercussão quando foi ao ar na exibição original da novela de Manoel Carlos, pela Globo.

Galvão Bueno será poupado ao máximo nas transmissões da Olimpíada. A culpa é do desgaste promovido nas cordas vocais, resultado de tantos êxitos narrados ao longo de décadas de ofício.

Stênio Garcia fará uma participação especial em Malhação: Pro Dia Nascer Feliz, próxima temporada da novela: será um deficiente visual que Joana (Aline Dias) conhecerá na viagem de ônibus do Ceará para o Rio. A conversa durante o trajeto será inspiradora para ela.

A FOX Sports inaugura hoje sua nova sede principal no Brasil, na Barra da Tijuca, Rio. O QG abrigará também representantes dos canais do grupo vindos de outros países para a cobertura da Rio 2016.

2 mil pessoas, de 18 estados brasileiros, de 16 a mais de 60 anos de idade, participaram da corrida Partiu, Globo, ontem, 24, nos Estúdios Globo, com direito a explosões e chuvas cenográficas

"Estreia às 23h30, no @Multishow, ‘Chamado Central’, a real realidade policial de verdade sem mentiras(?)”

Rafinha Bastos NO TWITTER, SOBRE SUA ESTREIA DE HOJE