Record News mexe na grade e demite 30 A Record News anunciou que extinguirá programas de sua grade, entre eles o Late Show with David Letterman, que chegou ao canal há poucos meses. A emissora passa por reformulação com fins de readequação de conteúdo, mas motivada por fatores econômicos. Cerca de 30 funcionários serão dispensados. Entre os títulos que saem de cena estão os programas de entrevistas de Paulo Henrique Amorim e de economia de Fátima Turci. O canal anuncia que dedicará mais espaço ao noticiário factual e mantém como carro-chefe o Jornal da Record News, com Heródoto Barbeiro. / CRISTINA PADIGLIONE