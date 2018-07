Recordar é viver Mostra não é mostra se não olhar para a história do cinema. 'Nosferatu', de F.W. Murnau (1922), marca o encerramento do festival, na 6ª (2/11). O clássico tem exibição grátis no Parque do Ibirapuera, acompanhada de uma orquestra que executa partitura composta para o filme. 'Lawrence da Arábia' (1962), de David Lean, e 'Tubarão' (1975), de Spielberg, são outros destaques - todos eles com cópias restauradas.