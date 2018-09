Recorde de dominós derrubados é quebrado na Holanda

O recorde mundial para o maior número de dominós derrubados foi batido na Holanda para comemorar o décimo Dia do Dominó no país. No total, 4,3 milhões de dominós caíram durante um programa de televisão de duas horas. Mais de 85 pessoas de 13 países participaram do desafio, que levou oito semanas para ser montado e um ano para ser planejado. O objetivo do Dia do Dominó 2008 era bater dez recordes que haviam sido quebrados em anos anteriores, incluindo o de maior número de dominós derrubados, maior número de minidominós e a derrubada mais rápida de dominós. De acordo com os organizadores do evento, os dominós ocuparam um espaço de mais de 9 mil metros quadrados. Nem todos os dominós foram derrubados, mas mais de 4 milhões caíram, o suficiente para bater o recorde mundial. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.