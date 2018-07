Recorde de vendas leva lucro da Cyrela a R$174,2 mi

O resultado, divulgado na noite de quinta-feira, ficou abaixo da média das estimativas de quatro analistas consultados pela Reuters, que previam lucro de 195,5 milhões de reais.

Entre janeiro e março, as vendas contratadas da segunda maior incorporadora do país somaram 1,1 bilhão de reais, volume 108,8 superior ao vendido nos primeiros meses de 2009. As vendas de estoques responderam por 73,3 por cento do montante comercializado.

Já os lançamentos cresceram 7,6 por cento ano a ano, totalizando 596,3 milhões de reais. Segundo a empresa, 54,3 por cento deste total foi lançado pela Living, braço da Cyrela voltado ao segmento econômico.

No primeiro quarto de 2010, a receita líquida da incorporadora avançou 68,7 por cento na relação anual, para 1,132 bilhão de reais.

A geração de caixa da companhia, medida pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), atingiu 223,7 milhões de reais de janeiro a março, ante 151,2 milhões de reais nos três primeiros meses de 2009.

A margem Ebitda, por sua vez, ficou em 19,8 por cento, queda de 2,8 pontos percentuais.

A Cyrela informou que encerrou março com um banco de terrenos com potencial de lançamentos da ordem de 39,1 bilhões de reais.

A incorporadora manteve as metas para este ano em termos de lançamentos, que devem ficar entre 6,9 bilhões e 7,7 bilhões de reais, enquanto as vendas contratadas devem ficar entre 6,2 bilhões e 6,9 bilhões de reais.

(Por Vivian Pereira)