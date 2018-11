Recuperação de Chico Anysio regrediu, informa hospital A recuperação do humorista Chico Anysio regrediu e ele voltou a precisar da ajuda de aparelhos para respirar, de acordo com informações divulgadas pelo Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro, após a visita, hoje, do médico Luiz Cesar Cossenza Rodrigues. Chico Anysio apresenta um quadro de febre e um novo tratamento com antibiótico foi iniciado. Segundo o boletim, "o quadro clínico do paciente permanece estável, dentro de sua gravidade".