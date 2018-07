Recuperada última obra roubada da Pinacoteca de SP Policiais do 34º Distrito Policial localizaram na noite de sexta-feira, a última obra que havia sido roubada da Pinacoteca do Estado de São Paulo, em 12 de junho. De acordo com as primeiras informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a obra "Minotauro, Bebedouro e Mulheres", de Pablo Picasso, foi recuperada na zona oeste da capital paulista. Em 19 de julho, foi recuperada a gravura ''''O Pintor e Seu Modelo'''' (1963), também do pintor espanhol, encontrada pelos policiais da Delegacia Seccional de Guarulhos (SP), na zona leste da capital paulista. Em 6 de agosto, os investigadores do Deic localizaram mais duas das obras levadas, ''''Mulheres na Janela'''' (1926), de Di Cavalcanti, e ''''O Casal'''' (1919), de Lasar Segall.