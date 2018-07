O objeto foi retirado da sala da casa no fim da manhã. Os enfermeiros do pai de Milton estavam na residência mas não perceberam a ação.

A Polícia chegou ao autor do crime, um rapaz de 27 anos, depois de receber uma denúncia anônima. Segundo ele, sua intenção era fazer dinheiro com a venda do disco de ouro. O objeto foi uma homenagem da gravadora ao artista pela venda de 100 mil cópias do disco gravado em 1998.