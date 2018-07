Recuperado, Niemeyer recebe alta de hospital no Rio O arquiteto Oscar Niemeyer, de 102 anos, deixou, por volta do meio-dia, o Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde foi internado, no último dia 25, para o tratamento de uma infecção urinária. De acordo com a assessoria do hospital, Niemeyer está totalmente recuperado. Mais cedo, a assessoria havia informado que o arquiteto receberia alta no fim da tarde de hoje.