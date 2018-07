Recuperados mais dois quadros roubados da Pinacoteca A polícia recuperou mais duas das quatro obras roubadas no dia 12 de junho deste ano da Estação Pinacoteca, na região central da capital paulista. Durante diligências na noite desta quarta-feira, agentes da Delegacia de Repressão a Roubos Especiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) encontraram os quadros "Mulheres na Janela", de Di Cavalcanti, e "O Casal", de Lasar Segall, em Guaianases, na zona leste da capital. Os policiais prenderam o gerente de padaria, Edmilson Silva do Nascimento, de 29 anos. Um terceiro homem envolvido no roubo também já foi identificado. O quadro "O Pintor e seu Modelo", de Pablo Picasso, já havia sido recuperado na noite do dia 18 de julho. "Minotauro, Bebedor e Mulheres", também de Picasso, segue desaparecido. Juntas, as obras levadas da Estação Pinacoteca têm valor estimado em 1 milhão de reais. Detalhes sobre a recuperação do terceiro quadro e sobre a identificação do outro envolvido no roubo serão informados somente na tarde desta quinta-feira na sede do Deic, na zona norte de SP.