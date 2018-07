Recuperados, pinguins voltam ao mar no RS Equipes do Centro de Recuperação de Animais Marinhos (Cram), do Museu Oceanográfico da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), devolveram hoje ao mar 46 pinguins, duas tartarugas e um leão marinho. Os animais, encontrados debilitados em praias gaúchas durante o mês de junho, foram tratados por veterinários, professores e estudantes.