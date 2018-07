Recurso contra atropelador de ciclista é indeferido O desembargador Breno Guimarães indeferiu, em voto na terça-feira (19), o pedido de urgência (medida liminar) do mandado de segurança apresentado pelo Ministério Público, com o objetivo de suspender a decisão que tirou do Tribunal do Júri a competência de julgar o estudante de psicologia Alex Siwek.