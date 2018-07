Recursos emergenciais para Antártida somam R$ 40 mi Serão necessários pelo menos R$ 40 milhões para medidas emergenciais na Estação Antártica Comandante Ferraz, destruída por um incêndio no fim de semana passado, de acordo com estimativa feita por deputados e senadores em reunião da Frente Parlamentar Proantar (Programa Antártico Brasileiro) realizada hoje. Dois militares morreram no incêndio, que destruiu 70% da base - ambos foram homenageados no Rio de Janeiro em cerimônia com o vice-presidente Michel Temer.