Recursos para consertar trator Outra comunidade rural é a do Bairro Divisa, entre Guararapes e Araçatuba, onde 40 produtores se reuniram numa associação que se tornou exemplo na produção de leite. Um projeto de inseminação artificial iniciado há seis anos, em convênio com a Unesp de Araçatuba, fez com que a produção aumentasse 30%. O leite é vendido para um grande laticínio da região, mas a fabricação de queijos se tornou alternativa de renda que ajuda a manter as famílias no campo. ''Pago a faculdade do meu filho com a venda do leite'', diz o produtor João Ribeiro. O filho de Ribeiro, José Henrique, estuda na cidade, mas trabalha no sítio. ''Assim que concluir administração vou fazer agronomia'', diz. ''Apesar do sucesso reconhecido do leite produzido aqui, não temos dúvida de que é a diversidade agrícola das pequenas propriedades que mantém nosso bairro unido'', diz o presidente da Associação dos Produtores Rurais do Divisa, Yoshito Yamamoto. ''Senão isso aqui tudo seria um enorme canavial'', conclui ele, apontando para as grandes propriedades que cercam o bairro e são tomadas por canaviais. O Bairro Divisa tem cerca de 60 moradores com propriedades de 3 a 30 hectares. ''Aqui se produz quase de tudo, grãos, como soja, sorgo, milho e feijão; gado de corte e de leite; cana-de-açúcar e frutas como coco e manga e hortaliças.'' O próprio Yamamoto tem no comércio de plantas ornamentais sua maior fonte de renda. A quermesse do Divisa ocorrerá em agosto. Os recursos serão usados na reforma da sede da associação e na manutenção de um trator de uso comum dos associados.