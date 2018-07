Red Bull dá novo chassi a Vettel para GP da Espanha

O desenhista-chefe, Rob Marshall, declarou no site da Red Bull nesta quarta-feira que a alteração, em substituição ao cilindro central no qual o piloto se senta, foi programada no início da temporada.

O australiano Daniel Ricciardo, que se classificou melhor que seu companheiro de equipe alemão em três das quatro corridas até o momento, deve receber um novo chassi em meados de julho.

"Os pilotos nem sempre querem mudá-los - às vezes se apegam a um determinado chassi, e quando estão em uma boa fase preferem ficar com ele tanto quanto possível", disse Marshall.

Vettel tem tido o exato oposto, o que até deu ensejo a problemas com o novo motor Renault V6, que vem sendo superado pelo da Mercedes.

Tendo subido no pódio só uma vez neste ano, o alemão está tendo o pior início de temporada desde que entrou na Red Bull, em 2009, e nas duas últimas corridas recebeu ordens de dar passagem a Ricciardo.

O piloto de 26 anos venceu as nove últimas provas de 2013 e conquistou seu quarto título consecutivo.

O chefe da equipe, Christian Horner, disse no mês passado que o campeão é muito sensível no trato com o carro e na maneira como faz as curvas, e que ainda está procurando "a regulagem que precisa do carro".

Vettel venceu na Espanha em 2011 e terminou em quarto em Barcelona no ano passado.

(Por Alan Baldwin)