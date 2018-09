Red Bull diz que manterá ritmo na Fórmula 1 apesar da vantagem

Depois de uma vitória brilhante no Grande Prêmio da Itália no domingo, Vettel, de 24 anos, pode se tornar o bicampeão mais jovem do esporte já na próxima corrida em Cingapura, em 25 de setembro, se os resultados forem favoráveis para o piloto alemão.

Vettel tem uma vantagem de 112 pontos na liderança, com apenas 150 pontos a serem disputados no campeonato, e seus rivais todos já reconheceram que a batalha já acabou. A Red Bull está 126 pontos à frente da McLaren no ranking de equipes.

"Nossa abordagem em Cingapura será exatamente a mesma que em todos os grandes prêmios disputados até agora nesse ano", disse o chefe da escuderia, Christian Horner.

"Iremos lá para tentar vencer. Ele (Vettel) chegou perto no ano passado, seria ótimo vencer aquela corrida. E o campeonato seguirá seu curso ao final do dia."

"Nossa filosofia tem sido de atacar cada final de semana de grande prêmio e não relaxar e coletar pontos. Eu acho que é a filosofia certa e continuaremos a aprender lições importantes para o próximo ano."

(Reportagem de Alan Baldwin)