Red Bull e Ferrari mudam planos de treino antes da temporada

Ambas as equipes planejavam começar o teste no Circuito da Catalunha, em Barcelona, na sexta-feira, um dia depois dos outros, e correr até o final do mês.

Entretanto, eles mudaram os planos após a Federação Internacional de Automobilismo (FIA, sigla em inglês) enviar para as equipes um esclarecimento do regulamento do esporte na noite de segunda-feira. A Ferrari e a Red Bull irão treinar agora de quinta-feira a domingo.

O artigo 22.4 afirma que não haverá testes "entre o início da semana que precede o primeiro evento do campeonato e 31 de dezembro do mesmo ano" com exceção dos três dias de treino em agosto.

A temporada começa em Melbourne no dia 18 de março.

As duas equipes interpretaram a regra como a segunda-feira dia 12 de março como o prazo final, apesar da primeira sessão de treinamento ser no dia 16 de março, na Austrália.

A FIA disse que a data estava errada, porque as regras estipulavam "a semana antes do primeiro evento" para este caso.

(Por Alan Baldwin)