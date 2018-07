Red Bull faz dobradinha e rejeita dependência tecnológica

Seu companheiro de equipe, o australiano Mark Webber, foi o segundo mais rápido, enquanto a McLaren de Lewis Hamilton ocupa a terceira posição ladeada pela Ferrari de Fernando Alonso, que corre diante de sua plateia natal.

A Red Bull obteve nove poles consecutivas desde o final do ano passado, a primeira equipe a fazê-lo desde a McLaren em 1998.

Seu domínio persistente parece desdenhar das insinuações de que pode sofrer com possíveis restrições sobre o uso de eletrônica nos motores e tubos de escapamento que influenciariam o desempenho.

"As pessoas esperam que nós vamos perder mais do que os outros, mas é aí que discordo", sorriu o alemão de 23 anos, que buscará sua sexta vitória do ano nas ruas do porto mediterrâneo.

A volta mais rápida de Vettel, 1min36seg975, foi a mais veloz de todos os tempos em Valência, e lhe garantiu a pole por antecipação faltando minutos para o final do treino.

"Acho, amigo, que dissemos o suficiente. Não esperávamos nada diferente aqui", disse Webber, cuja única pole da temporada veio em Barcelona em maio, quando a Red Bull também fez a dobradinha no grid de largada, sobre a mudança no regulamento.

"Algumas outras equipes falaram muito sobre isso, talvez até algumas pessoas do nosso time que tecnicamente não estão a par das coisas tenham dito algo, mas no fim das contas basicamente tocamos o trabalho adiante."

O tempo de Webber foi 0seg188 mais lento do que de seu parceiro de escuderia, e Hamilton cravou 1min37seg380 em sua melhor tentativa.

O brasileiro Felipe Massa se classificou em quinto, ao lado da McLaren de Jenson Button, que venceu no Canadá duas semanas atrás.

"Não é muito bom. O carro estava muito bom na Q2 (a segunda fase), mas na Q3 a traseira escapou demais. Não sei por que, mas eu simplesmente não conseguia controlar a traseira", declarou Button, campeão de 2009.

"O carro estava ótimo de manhã durante o treino, mas talvez por causa do calor na pista nosso equilíbrio não esteja funcionando. Eu simplesmente não esperava por isso. Não é nada bom, mas mesmo assim vamos fazer uma boa corrida."

A segunda etapa dos treinos transcorreu com bandeira vermelha durante quatro minutos quando a Williams do venezuelano Pastor Maldonado parou na pista com uma aparente falha de motor faltando sete minutos e 59 segundos para o final.