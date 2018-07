Red Bull rejeita suspeitas sobre jogo de equipe no Brasil

O chefe da equipe campeã de pilotos e construtores, Christian Horner, disse a jornalistas ter ficado impressionado com o fato de o bicampeão mundial Sebastian Vettel ter conseguido terminar a última corrida da temporada, e na segunda posição, após a equipe tê-lo avisado de um problema no câmbio.

O fato de Vettel ter conseguido várias voltas mais rápidas após deixar Webber ultrapassá-lo na 30a volta da corrida levantou suspeitas entre as equipes adversárias e a mídia sobre a possibilidade de um jogo de equipe, mas Horner garantiu que havia um problema com Vettel.

"Claro que sempre haverá pessoas com suas teorias, mas categoricamente houve um problema", disse.

"Como a caixa de câmbio chegou ao fim da corrida é uma questão que está além do meu entendimento. Felizmente isso foi possível e Mark acabou merecendo a vitória", acrescentou.

"Se alguém pensa que foi forjado de alguma maneira, posso garantir absolutamente a vocês, baseado na pressão que estávamos vivendo nos boxes, que era um problema de verdade."

Webber largou em segundo no grid, atrás do pole position e bicampeão do mundo Vettel, que buscava sua 12a vitória da temporada.

A última vitória do australiano tinha sido na Hungria em agosto de 2010 e a Red Bull lutava para que ele terminasse o campeonato como vice-campeão, o que seria mais viável com uma vitória no Brasil.

Vettel disse que deixou claro para a equipe pelo rádio que não poderia manter a liderança com o problema no câmbio, ou mesmo terminar a prova, e que estava disposto a deixar Vettel passar para garantir a vitória da equipe.

Apesar da vitória, Webber terminou em terceiro lugar no campeonato.

O britânico Jenson Button, da McLaren, que ficou em terceiro no Brasil e foi o vice-campeão da temporada.