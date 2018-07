Redação da Fuvest aborda consumo e oferta de crédito A segunda fase do vestibular da Fuvest começou neste domingo (6) em todo o Estado de São Paulo e trouxe poucas surpresas para os mais de 30 mil candidatos convocados. Com 2.651 ausentes, o índice de abstenção foi de 8,5%, ligeiramente superior ao do ano passado, quando 8,15% não compareceram.