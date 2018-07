Redação valerá 50% da nota da Unicamp

Dos 96 pontos possíveis na primeira fase, que será realizada em 21 de novembro, 48 estão reservados às três redações, 16 pontos para cada uma. A outra metade será dada por 48 questões de múltipla escolha, testes que pela primeira vez fazem parte do formato do vestibular da Unicamp, que desde 1986 cobrava 12 questões dissertativas de todas disciplinas e uma redação.

Além representar metade da pontuação da primeira fase, as redações devem tomar metade do tempo do candidato. O tempo máximo de permanência é de cinco horas.

Com as mudanças, a Unicamp pretende reforçar um perfil de aluno com boa qualidade na escrita e fugir às fórmulas redacionais treinadas por cursinhos e escolas, que em geral tinham como modelo o texto dissertativo. No simulado para apresentar o novo formato, a Unicamp pediu três tipos de textos diferentes, entre eles uma carta.

"O que a Unicamp discutiu por mais de seis meses foi se era possível desenvolver um exame que, além de avaliar, mandaria uma mensagem um pouco diferente", diz Renato Pedrosa, coordenador da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest).

Apesar de obrigar o vestibulando a fazer mais redações, o processo seletivo não vai estipular tamanho mínimo para os textos. "Cada estudante receberá uma folha inteira para cada texto. De acordo com a proposta, podem sair textos mais curtos ou mais longos. Imaginamos duas horas e meia para as redações ou 50 minutos por texto, o que equivale ao tempo de uma aula", afirma o coordenador da Comvest.

Dirigentes de cursinhos preveem problemas para os estudantes quanto à administração do tempo na hora do exame. "O problema da primeira fase vai ser o controle do tempo. Três minutos por teste e 50 minutos por redação. Seja como for, é um ritmo intenso e é fácil se perder. Precisa ficar muito atento e, se não houver organização, o vestibulando não vai conseguir concluir a prova", diz Edmilson Motta, coordenador do Etapa.

As novas normas fixaram a segunda fase em três dias, entre 16 e 18 de janeiro de 2011, reunida em grandes áreas do conhecimento, com pesos diferentes de acordo com a carreira escolhida.