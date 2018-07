Rede de anúncios do Google sofre falha e afeta sites ao redor do mundo

O serviço de anúncios online do Google, o DoubleClick, sofreu uma interrupção que afetou muitos websites ao redor do mundo, segundo o blog de tecnologia The Next Web.

Anúncios em diversos websites que usam o DoubleClick estavam em branco ou websites inteiros não eram carregados, sendo que a falha começou por volta das 12h40 (horário de Brasília), de acordo com o blog.

Os sites afetados pela falha incluem o Wall Street Journal, Forbes.com e BBC.com.

A Gannett, que publica o jornal USA Today, disse no Twitter: "Aproveitem uma experiência sem anúncios no http://usatoday.com agora mesmo, um oferecimento do Google!"

Fundada em 1996, a DoubleClick administra um mercado digital que conecta agências de publicidade, anunciantes e publicadores de website. O Google comprou a DoubleClick em 2007.

De acordo com a CNBC, o Google disse que está ciente do problema e que está trabalhando para resolvê-lo.

A Reuters não pôde encontrar representantes do Google ou da DoubleClick para comentar o assunto.

(Por Soham Chatterjee)