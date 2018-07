Rede de hotéis promete mais quartos O Comitê Rio-2016 anunciou ontem novos quartos de hotel para suprir a carência de hospedagem apontada por analistas do Comitê Olímpico Internacional (COI), um dos pontos frágeis da candidatura carioca. A Rede Windsor se comprometeu a entregar 1.830 unidades, caso o evento venha a ocorrer no Rio. De acordo com os organizadores, depois da entrega do dossiê ao COI, 11 hotéis assinaram um termo de compromisso que garantiria 4.577 quartos extras e colocaria a candidatura brasileira dentro dos critérios das candidatas aos Jogos, que precisam oferecer, no mínimo, 40 mil quartos. Segundo os cariocas, o Rio já teria 52,8 mil.