Rede de trólebus rompe no centro de São Paulo

Quatro linhas de trólebus sofreram desvios na manhã desta segunda-feira após o rompimento da rede que conduz os veículos na região da Praça da Sé. A falha foi notificada por volta das 8h40 desta manhã.

De acordo com a SPTrans, às 10h45 a rede já havia sido reparada, mas durante as duas horas de manutenção as composições tiveram que alterar a rota. Foram quatro linhas afetadas: Terminal Bandeira/Parque Dom Pedro, Gentil de Moura/Praça da República, Santa Margarida Maria/Praça da República e a linha Machado de Assis/Cardoso de Almeida.

A SPTrans não estima quantos usuários foram afetados pela interferência porque a circulação dos trólebus não parou. De acordo com a empresa, assim que a manutenção da rede rompida foi concluída, a circulação foi normalizada.