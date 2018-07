Rede estadual comum: PPP do Rio é a campeã O pátio da escola reproduz o ambiente de um cybercafé. As salas de aula são equipadas com quadro digital, TV, além do quadro branco. Há três laboratórios multimídia e 300 computadores para 416 alunos, que passam 10 horas por dia ali. É assim o Colégio Estadual José Leite Lopes, na Tijuca, zona norte, primeira escola do País ligada à rede estadual de educação a aparecer no ranking do Exame Nacional do Ensino Médio (as técnicas são ligadas às Secretarias de Ciência e Tecnologia).