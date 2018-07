Rede estadual de ensino mantém greve no Rio Professores da rede estadual do Rio, em greve desde o dia 08, decidiram nesta terça-feira, 27, manter a paralisação por tempo indeterminado. Cerca de mil docentes se reuniram por volta das 13 horas em frente à Câmara Municipal, no Centro, e seguiram em passeata até a Assembleia Legislativa (Alerj), na mesma região. Ali promoveram uma votação e decidiram manter a greve.