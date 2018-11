Rede estadual seleciona professores mediadores Docentes da rede estadual de ensino tem até sexta-feira para inscrever-se no processo seletivo de professores-mediadores. Os profissionais escolhidos atuarão na mediação de conflitos no ambiente escolar, analisarão fatores de vulnerabilidade para os estudantes, orientarão as famílias, sugerirão atividades pedagógicas complementares e orientarão os alunos no estudo.