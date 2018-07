Rede pública oferecerá duas novas vacinas para crianças

O Ministério da Saúde anunciou mudanças no calendário básico de vacinações, com duas novas vacinas na rede pública para crianças a partir do segundo semestre, como adiantou em outubro o Estado. A vacina pentavalente imunizará contra difteria, tétano, coqueluche, influenza e hepatite B numa única dose, em vez das duas picadas administradas hoje. O combate à pólio ganhará a vacina injetável, que se alternará com a dose oral.

A tendência é de que a vacina injetável substitua totalmente a dose oral, que traz algum risco de contágio por usar vírus ativo de baixa intensidade. O ministro Alexandre Padilha explicou que nos últimos 20 anos houve 46 casos de paralisia flácida aguda associada à administração do vírus oral vacinal (VOP) - 2 em 2011.

"O risco era muito pequeno e agora será zero, com o novo formato e a introdução do vírus inativado", afirmou o ministro.

Padilha explicou que a dose oral foi vital para o Brasil vencer o trauma da pólio, que atingiu milhares de brasileiros até a década de 1980. Até a descoberta da vacina Sabin, o País registrava mais de 2 mil casos anuais.

A dose oral não será logo extinta porque tem outras vantagens: o poder mobilizador do personagem Zé Gotinha e o chamado "efeito rebanho" da vacina: após expelido, o vírus fraco da vacina se combina com o selvagem na natureza e reduz o risco de contágio. Por isso, segundo Padilha, as duas formas conviverão até que a doença seja erradicada no mundo.

A poliomielite, que não ocorre no Brasil há 22 anos, ainda existe em 25 países - em 4 de forma endêmica: Índia, Paquistão, Nigéria e Afeganistão. A picada a menos que as crianças terão com a vacina pentavalente será compensada com a picada a mais da dose contra a pólio, que será administrada na criança aos 2 e 4 meses de idade, quando é maior o risco de contágio da dose oral. Na terceira dose, aos 6 meses, e na de reforço, aos 15, Zé Gotinha entra em cena.

O secretário de Vigilância da Saúde, Jarbas Barbosa, explicou que até julho o calendário continua como está. Até lá, o governo cuidará da logística de distribuição das vacinas e do treinamento das equipes.

Acordo. Padilha assinou ontem acordo com três instituições públicas - Fundação Oswaldo Cruz (RJ); Instituto Butantã (SP); e Fundação Ezequiel Dias (MG) - para produção de três novas vacinas: contra HPV (papilomavírus humano), causador de câncer do colo do útero; contra a hepatite A; e contra a varicela (catapora).

Esse acordo também prevê o desenvolvimento de tecnologia para produção da vacina heptavalente, que imunizará contra sete doenças de uma vez, em lugar das cinco atuais.