Rede reúne médicos para prestar ajuda

Células de seis a oito voluntários foram formadas e se espalharam pela manifestação para ajudar quem precisasse. A ideia era prestar auxílio em eventual confronto com a Polícia Militar. "O nosso interesse é fazer um trabalho humanista, pregando a não violência e a pacificação. Vamos ajudar todos, seja manifestante, trabalhador e até mesmo um policial, que estará do outro lado", disse a médica Denize Ornelas.

Dez enfermeiros carregavam kits com vinagre, leite de magnésia, gaze e esparadrapos. Uma carroça de catador de material reciclável foi improvisada como maca, mas a ideia logo foi descartada por causa da multidão. Médicos muito jovens vestiam branco e jalecos para se destacar no meio do público.

"Desta vez, a gente conseguiu reunir mais ou menos 15 médicos, fora estudantes. A gente espera não precisar fazer nada", afirmou o médico Pedro Campana, de 26 anos, pouco antes do início da passeata. Na quinta-feira, 13, ele prestou atendimento no Coletivo Matilha, na Rua Rego Freitas, na quinta-feira. "A gente percebeu que tinha muita viatura, mas nenhuma ambulância (na quinta-feira passada). Ninguém se preocupou em socorrer feridos", disse a ativista Rebeca Lerer. Nesta segunda-feira, até as 21h, para alívio de Rebeca, ninguém precisou agir. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.