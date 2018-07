Rede rompe e deixa cerca de 20 mil sem água em São Paulo

Cerca de 20 mil consumidores da zona norte de São Paulo estão sem água desde o início desta quarta-feira, 25, após uma rede de água, de 35 cm, se romper. Segundo informações iniciais da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), por volta da 0 hora de hoje a rede se rompeu, na Rua Itamonte, no Jardim Brasil, e o fornecimento da água foi interrompido às 0h40. Foram afetados parte dos bairros Jardim Brasil, Parque Edu Chaves e Vila Sabrina. Com o rompimento da rede, uma casa em frente ao incidente ficou alagada. Os danos ao imóvel vão ser ressarcidos, segundo a Sabesp. Técnicos da empresa estão no local realizando o conserto e a previsão do retorno da água é para as 18 horas.