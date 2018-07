Redes sociais são alternativa para aprender e ensinar

Outra alternativa para aprender - e ensinar - idiomas online são as redes sociais criadas para esse fim. Trazem material gratuito com recursos audiovisuais e permitem a troca de mensagens. Contas pagas dão acesso a atividades extras.

Com muitos usuários brasileiros, o Livemocha oferece cursos gratuitos em 36 idiomas e reúne mais de 4 milhões de pessoas. O comunicador com vídeo-chat é o forte do Busuu, que segue o modelo do Livemocha. Nas janelas de conversa, o usuário encontra verbetes de ajuda. No Palabea é possível acessar o bate-papo para conhecer estrangeiros.

O assistente administrativo Everaldo Camillo, de 26 anos, usa o Livemocha para se atualizar em inglês e espanhol. "As atividades são bem semelhantes às de uma escola tradicional", diz. "Faço login diariamente e já conversei com pessoas de toda a América e com europeus."

No curso By Telephone, criado há 22 anos, os alunos levam material didático para casa e estudam com a orientação de um professor via telefone ou Skype. A empresa oferece inglês, italiano, francês, espanhol e português. A maior parte dos alunos é de funcionários de empresas.

As aulas têm duração média de 30 minutos e podem ocorrer até cinco vezes por semana. Para a fundadora, Liliane Coutinho, o segredo é prestar atenção total no que o professor diz. Elaine Santos, de 33 anos, aprova a ideia. "Já não dava mais para acompanhar o horário da escola", diz. Ela aponta vantagens e desvantagens. "Numa sala de aula, você tem menos oportunidade de falar, pois precisa dar espaço aos outros. Mas perdi o contato com colegas e, como não vejo a professora, sinto falta de "ler" as suas expressões faciais."