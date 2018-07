Redes sociais são arma para ampliar doadores As redes sociais são a aposta do Ministério da Saúde para ampliar o número de doadores de sangue, disse ontem o ministro Alexandre Padilha. Segundo ele, o banco virtual criado pelo ministério no Facebook, em novembro, já conta com mais de 7 mil doadores voluntários. O objetivo é dobrar esse número até o fim do ano. A iniciativa cadastra potenciais doadores e os direciona aos hemocentros mais próximos. Atualmente, 2% da população brasileira é de doadores - a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 3%.