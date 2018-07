Redução da conta de luz pode ficar aquém do esperado, diz Aneel O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Romeu Rufino afirmou que a não adesão da Cesp à renovação das concessões do setor elétrico, aliada à recusa de três usinas da Cemig, pode fazer com que a redução da conta de luz não seja a idealizada pelo governo, de 20 por cento, em média, a partir de 2013.