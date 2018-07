Mantega negou que o governo pretenda aumentar os preços dos combustíveis por conta da maior folga na inflação pela redução da energia. Mantega assegurou que aumento nos combustíveis não está no horizonte.

Além do impacto na inflação, Mantega disse que a redução tarifária irá contribuir para o aumento dos investimentos e do consumo no país.

(Reportagem de Luciana Otoni)